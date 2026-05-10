Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Возможен туман в южной части прибрежной равнины и на севере Негева.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 16-25, в Хайфе – 17-25, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-30, на побережье Мертвого моря – 23-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 16-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-33, на Голанских высотах – 15-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура резко повысится, будет жарко. В среду жара спадет. В четверг без существенных изменений. В пятницу возможны дожди. В субботу – тепло, переменная облачность.