10 мая 2026
последняя новость: 06:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 мая 2026
10 мая 2026
последняя новость: 06:32
10 мая 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Нападения исламистов в Мали, десятки убитых

Погибшие
Африка
время публикации: 10 мая 2026 г., 05:01 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 05:56
Нападения исламистов в Мали, десятки убитых
AP Photo/Caitlin Kelly

В Мали десятки людей были убиты в результате серии нападений, ответственность за которые возлагают на джихадистскую группировку, связанную с "Аль-Каидой".

По данным AFP, от 50 до 80 человек погибли в атаках, совершенных в среду и пятницу, в том числе в деревнях Корикори и Догра. Один из представителей местных властей сообщил, что есть пропавшие без вести.

Reuters ранее передавало, что в среду вечером боевики атаковали два населенных пункта в центральной части Мали и убили около 50 человек, среди погибших были как мирные жители, так и члены проправительственных отрядов самообороны.

Ответственность за часть нападений взяла на себя группировка JNIM – "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", связанная с "Аль-Каидой".

