x
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 06:32
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин" сообщил о десятках убитых в Ливане в результате ударов ЦАХАЛа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 10 мая 2026 г., 02:41 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 05:44
"Аль-Маядин" сообщил о десятках убитых в Ливане в результате ударов ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что 9 мая в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана были убиты 26 человек.

Израильская армия ранее заявляла, что в субботу наносила удары по объектам и боевикам "Хизбаллы" в Южном Ливане, в том числе по пусковым установкам, складам вооружений, командным пунктам и другим военным инфраструктурам организации.

Независимого подтверждения данных "Аль-Маядин" о числе погибших на данный момент нет.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2026

ЦАХАЛ сообщил о перехвате воздушной цели на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2026

946-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2026

ЦАХАЛ атаковал склады оружия и пусковые установки "Хизбаллы" в Ливане