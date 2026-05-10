"Аль-Маядин" сообщил о десятках убитых в Ливане в результате ударов ЦАХАЛа

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что 9 мая в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана были убиты 26 человек.

Израильская армия ранее заявляла, что в субботу наносила удары по объектам и боевикам "Хизбаллы" в Южном Ливане, в том числе по пусковым установкам, складам вооружений, командным пунктам и другим военным инфраструктурам организации.

Независимого подтверждения данных "Аль-Маядин" о числе погибших на данный момент нет.