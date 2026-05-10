Житель Иерусалима задержан за угрозы в адрес Бен-Гвира

60-летний житель Иерусалима задержан полицией по подозрению в угрозах в адрес министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато после получения жалобы от гражданина, который заявил, что подозреваемый во время телефонного разговора с ним выразил намерение причинить вред министру.

Задержанный доставлен для расследования в отделение полиции в Хевроне.