Житель Иерусалима задержан за угрозы в адрес Бен-Гвира
время публикации: 10 мая 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 17:55
60-летний житель Иерусалима задержан полицией по подозрению в угрозах в адрес министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато после получения жалобы от гражданина, который заявил, что подозреваемый во время телефонного разговора с ним выразил намерение причинить вред министру.
Задержанный доставлен для расследования в отделение полиции в Хевроне.
