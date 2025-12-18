x
18 декабря 2025
18 декабря 2025
Израиль

Главе канцелярии Итамара Бен-Гвира угрожают: на ее машину положили патрон

время публикации: 18 декабря 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 23:21
Главе канцелярии Итамара Бен-Гвира угрожают: на ее машину положили патрон
Yaakov Lederman/Flash90

На автомобиль руководительницы канцелярии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ("Оцма Иегудит") положили патрон от М-16: в уголовном мире такое послание означает угрозу убийством.

Автомобиль был припаркован возле дома чиновницы, сообщает "Сругим".

В связи с этим происшествием женщине выделили охрану, в полицию подана жалоба.

Итамар Бен-Гвир считается одним из самых охраняемых министров, поскольку количество угроз в его адрес, включая раскрытые сговоры с целью покушения на Бен-Гвира, значительно больше, чем в отношении большинства других политиков.

