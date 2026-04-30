Врач из "Сороки" признан виновным в членстве в "Исламском государстве"

время публикации: 30 апреля 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 14:41
Мировой суд Беэр-Шевы признал доктора Мухаммада Аззама, работавшего врачом в больнице "Сорока", виновным в членстве в террористической организации "Исламское государство", сообщила прокуратура Южного округа.

По данным обвинения, с 2014 года Аззам просматривал материалы, связанные с деятельностью ИГ, а после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и на фоне войны "Железные мечи" решил присоединиться к этой террористической организации и принес ей присягу.

Следствием установлено, что Аззам рассылал знакомым материалы о событиях 7 октября, причем тон переписки отражал насмешку и злорадство в отношении Израиля, а в 2024 году скачивал информацию о способах изготовления взрывчатых веществ и о ядах.

Суд постановил, что отсутствие прямого контакта с представителем ИГ не отменяет членства в организации, поскольку, согласно экспертным заключениям, ИГ перешло к модели вдохновения и побуждения одиночек к действиям без необходимости прямого командования или иерархической связи. В решении суда также отмечено, что сочетание физического доступа обвиняемого к солдатам и гражданским лицам в больнице "Сорока" с характером его переписки могло привести к переходу от поддержки ИГ к активным действиям в духе этой организации, и что он, возможно, реализовал бы такие действия, если бы не был арестован.

