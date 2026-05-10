Семья бывшего заложника Эйтана Мора выступила в поддержку госконтролера

Бывший заложник ХАМАСа Эйтан Мор и его отец Цвика Мор выступили у здания Верховного суда в Иерусалиме, где БАГАЦ рассматривал петиции против проверки госконтролера Матаньягу Энгельмана по поводу провалов 7 октября.

Семья Мор выступает против ограничения работы госконтролера и требует полного расследования обстоятельств нападения и провалов, приведших к похищениям.

"Мне положено знать правду. Что они пытаются помешать нам узнать?" – сказал Эйтан Мор. Его отец заявил, что прекращение или ограничение проверки фактически мешает выяснить, почему его сын провел в плену два с половиной года.

В конце 2025 года Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился заморозить проверку провалов 7 октября 2023 года, проводимую государственным контролером Матаниягу Энгельманом. Решение было принято коллегией из трех судей во главе с Дафной Барак-Эрез при участии Давида Минца и Алекса Штайна. Судьи потребовали от государственного контролера ответить, почему он не прекращает изучение вопросов, касающихся политики и стратегии, а также вопросы, требующие дополнительной фактологической проверки. От Энгельмана также потребовали ответа на утверждение о том, что форма, в которой он проводит проверки, является превышением полномочий. До получения судом ответов на эти вопросы государственному контролеру было запрещено проводить какие-либо проверочные мероприятия, вызывать свидетелей, запрашивать документы или публиковать выводы.

Решение БАГАЦа было опубликовано в ответ на апелляции, поданные "Движением за качество власти" и военной адвокатурой. Авторы апелляций утверждали, что государственный контролер превышает свои полномочия, и его проверка подменяет собой государственную следственную комиссию.