10 ноября 2025
последняя новость: 21:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 ноября 2025
10 ноября 2025
последняя новость: 21:55
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Харише в результате возгорания автомобиля пострадала женщина, ее состояние тяжелое

Криминал
время публикации: 10 ноября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 21:11
Пресс-служба МАДА

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Харише в результате возгорания легкового автомобиля пострадала женщина (примерно 45 лет). В тяжелом состоянии она доставлена в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Из полиции передали, что расследуются подозрения на поджог машины. Место происшествия было проверено сапером, работают криминалисты.

Израиль
