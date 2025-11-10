В Харише в результате возгорания автомобиля пострадала женщина, ее состояние тяжелое

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в Харише в результате возгорания легкового автомобиля пострадала женщина (примерно 45 лет). В тяжелом состоянии она доставлена в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Из полиции передали, что расследуются подозрения на поджог машины. Место происшествия было проверено сапером, работают криминалисты.