Институт Вейцмана присудил почетные докторские степени, среди награжденных — Ангела Меркель
время публикации: 10 ноября 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 20:41
Институт Вейцмана в Реховоте объявил о присуждении семи почетных докторских степеней. Среди удостоенных почетного звания – бывший канцлер Германии Ангела Меркель, Илан Ронат-Мантус, профессор Патрик Крамер, Карен У. Дэвидсон, доктор Евгений Кунин, Морис Леви, Йехудит Броницки.
Церемония вручения почетных степеней состоялась в понедельник, 10 ноября, в рамках ежегодного заседания международного совета института.
