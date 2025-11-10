x
Израиль

Институт Вейцмана присудил почетные докторские степени, среди награжденных — Ангела Меркель

время публикации: 10 ноября 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 20:41
Ангела Меркель
Petros Giannakouris

Институт Вейцмана в Реховоте объявил о присуждении семи почетных докторских степеней. Среди удостоенных почетного звания – бывший канцлер Германии Ангела Меркель, Илан Ронат-Мантус, профессор Патрик Крамер, Карен У. Дэвидсон, доктор Евгений Кунин, Морис Леви, Йехудит Броницки.

Церемония вручения почетных степеней состоялась в понедельник, 10 ноября, в рамках ежегодного заседания международного совета института.

