ЦАХАЛ отстранил от службы командира отряда самообороны Ревавы после инцидента с БПЛА

Командир дивизии Иудеи и Самарии и командир бригады "Эфраим" отстранили командира отряда быстрого реагирования поселения Ревава, участвовавшего в нападении на сборщиков оливок, палестинцев и израильтян.

На прошлой неделе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлено нападение недалеко от Ревавы на израильских и американских добровольцев, помогавших палестинским фермерам. Добровольцы рассказывали, что были атакованы сначала с помощью дрона, а затем человек в форме сделал несколько выстрелов в их сторону. Одна из женщин, участвовавшая в сборе оливок, получила травмы.

Один из нападавших, запечатленный на видео, – командир отряда самообороны Ревава. Новостная служба N12 сообщает, что он также освобожден от резервистской службы в связи с нарушением правил и приказа.

Отметим, что после инцидента из ЦАХАЛа сообщили, что военными был запущен беспилотник, который врезался в добровольцев. Военнослужащие, отправленные забрать БПЛА, сделали несколько выстрелов в воздух. В ЦАХАЛе отмечают, что это "исключительный случай непрофессионального поведения, который будет расследован".

N12 сообщает, что за последний год командир дивизии Иудеи и Самарии Ави Блут отстранил около 20 жителей поселений от службы в отрядах быстрого реагирования за то, что они использовали свою службу для нападений на палестинцев.

https://www.mako.co.il/news-military/be11d799e08b8910/Article-8110c45322d6a91027.htm