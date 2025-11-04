В Самарии дрон ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок и травмировал ее
В Самарии небольшой беспилотник ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок , после чего продолжил полет. Женщина получила легкую травму, ее товарищи камнями сбили летательный аппарат. Об этом сообщил журналист телеканала i24 Инон Шалом Итах в своем Х-блоге.
Когда двое военнослужащих пришли забрать дрон, вспыхнул конфликт со сборщиками оливок. "Для устранения угрозы" (формулировка армии) один из военнослужащих сделал предупредительный выстрел в воздух.
Армия обороны Израиля расследует инцидент.
תקרית חריגה בשומרון: רחפן צה"לי פגע במוסקים במהלך מסיק הזיתים, פצע אחת מהם באורח קל והמשיך לטוס. האזרחים בנקודה יידו לעברו אבנים והפילו אותו.
הכוח הגיע כדי לאסוף את הרחפן ובמקום התפתח עימות, במהלך (כמו שרואים בסרטון) אחד הלוחמים ירה באוויר. לטענת הצבא: "מדובר בירי להסרת האיום".… pic.twitter.com/TdfTGJn59u— ינון שלום יתח (@inon_yttach) November 4, 2025