В Самарии дрон ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок и травмировал ее

В Самарии небольшой беспилотник ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок , после чего продолжил полет. Женщина получила легкую травму, ее товарищи камнями сбили летательный аппарат. Об этом сообщил журналист телеканала i24 Инон Шалом Итах в своем Х-блоге.

Когда двое военнослужащих пришли забрать дрон, вспыхнул конфликт со сборщиками оливок. "Для устранения угрозы" (формулировка армии) один из военнослужащих сделал предупредительный выстрел в воздух.

Армия обороны Израиля расследует инцидент.