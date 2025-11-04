x
04 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 ноября 2025
|
04 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
04 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Самарии дрон ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок и травмировал ее

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Беспилотники
время публикации: 04 ноября 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 17:49
В Самарии дрон ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок и травмировал ее
Wisam Hashlamoun/FLASH90

В Самарии небольшой беспилотник ЦАХАЛа врезался в сборщицу оливок , после чего продолжил полет. Женщина получила легкую травму, ее товарищи камнями сбили летательный аппарат. Об этом сообщил журналист телеканала i24 Инон Шалом Итах в своем Х-блоге.

Когда двое военнослужащих пришли забрать дрон, вспыхнул конфликт со сборщиками оливок. "Для устранения угрозы" (формулировка армии) один из военнослужащих сделал предупредительный выстрел в воздух.

Армия обороны Израиля расследует инцидент.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2023

Освобожден из-под стражи военнослужащий, застреливший палестинского араба в Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2023

ЦАХАЛ сообщил о столкновениях между поселенцами и палестинцами в Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 14 апреля 2021

"Иудея и Самария". Галерея работ Андрея Куманина