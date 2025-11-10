ЦАХАЛ действовал в трех районах на юге Ливана, ликвидированы боевики
время публикации: 10 ноября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 16:58
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее в понедельник ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными АМАН, нанесли удар, ликвидировав боевика "Хизбаллы" Самира Али Факию в районе Сарифа на юге Ливана.
По данным израильской разведки, Факия занимался контрабандой оружия для "Хизбаллы", поставляя вооружения в различные районы Ливана.
Днем ранее силы ЦАХАЛа при участии ВВС ликвидировали еще двоих боевиков "Хизбаллы" – в районе Хомин эль-Фока и в районе Ас-Суана на юге Ливана.
Таким образом, с начала месяца Израиль ликвидировал уже 14 боевиков "Хизбаллы", действия которых представляли угрозу безопасности Израиля и его граждан и нарушали условия соглашения о прекращении огня в Ливане.
