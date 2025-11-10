x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 17:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 17:16
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ действовал в трех районах на юге Ливана, ликвидированы боевики

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 ноября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 16:58
ЦАХАЛ действовал в трех районах на юге Ливана, ликвидированы боевики
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ранее в понедельник ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными АМАН, нанесли удар, ликвидировав боевика "Хизбаллы" Самира Али Факию в районе Сарифа на юге Ливана.

По данным израильской разведки, Факия занимался контрабандой оружия для "Хизбаллы", поставляя вооружения в различные районы Ливана.

Днем ранее силы ЦАХАЛа при участии ВВС ликвидировали еще двоих боевиков "Хизбаллы" – в районе Хомин эль-Фока и в районе Ас-Суана на юге Ливана.

Таким образом, с начала месяца Израиль ликвидировал уже 14 боевиков "Хизбаллы", действия которых представляли угрозу безопасности Израиля и его граждан и нарушали условия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

Отчет госконтролера: в Израиле отсутствует концепция национальной безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

766-й день войны: действия в Газе, Ливане и Сирии, операции в Иудее и Самарии