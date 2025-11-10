ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане

В понедельник, 10 ноября, израильские ВВС атаковали в Ливане объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы", в том числе завод по производству ракет и склады стратегических вооружений, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Удары были нанесены в районе Бекаа, на востоке страны, и на юге Ливана.

На юге Ливана был атакован объект "Хизбаллы", который использовался для запуска ракет и где в последние месяцы была зафиксирована террористическая активность.

В районе Набатии, на юге Ливана, было атаковано еще несколько объектов террористической инфраструктуры. В районе Бекаа – объекты, где производилось и хранилось стратегическое оружие.

"Присутствие инфраструктуры и террористическая деятельность "Хизбаллы" в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать для устранения любой угрозы и защиты Государства Израиль", – заявляет ЦАХАЛ.