Яир Лапид: "Бен-Гвир – национальное бедствие"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 10 ноября, на заседании фракции заявил: "Молодой преподаватель обществоведения по имени Алек Ефремов на этой неделе присутствовал на церемонии вручения дипломов в Еврейском университете. На церемонию пришел Итамар Бен-Гвир. Преподаватель крикнул ему: "Ты каханист, расист и поклонник Баруха Гольдштейна, из-за тебя погибли люди". В ответ полиция арестовала его, надела наручники, провела обыск с раздеванием и допрос. За что? Итамар Бен-Гвир действительно каханист, расист, поклонник Баруха Гольдштейна, и из-за него действительно погибли люди. Всё это – правда".

"Он постоянно участвует в поминальных церемониях в честь Меира Кахане, а на протяжении многих лет в его гостиной висела фотография Баруха Гольдштейна. Он открыто заявляет о своём расизме, и все мы слышали свидетельства вернувшихся из плена ХАМАСа, как над ними издевались, ссылаясь на его поведение и высказывания. Он – одна из ключевых фигур в той халатности, что привела к катастрофе 7 октября. Люди действительно погибли из-за него", – сказал Лапид.

"Изначальный грех Биньямина Нетаниягу и нынешнего правительства – это то, что Итамар Бен-Гвир, преступник-националист, осуждённый за поддержку террора, человек, принимавший активное участие в подстрекательстве, приведшем к убийству Рабина, является министром, ответственным за полицию Израиля. Это также грех израильских СМИ, которые его легитимизировали, приглашали в студии десятки раз. СМИ знали, что он презирает свободу слова, которую они ему предоставляют. Знали, что, как и все фашисты его типа, он использует демократию, чтобы разрушить демократию. Но он приносил рейтинги – и потому его продолжали приглашать, и продолжают до сих пор. Бен-Гвир – национальное бедствие, международное бедствие, позор для иудаизма, позор для сионизма, он опасный еврейский фашист. Есть лишь одно, кем Итамар Бен-Гвир не является: он не неприкосновенен для критики. Он не может использовать полицию, чтобы заставить людей замолчать. Этот человек, который годами бродил по митингам, крича и угрожая политикам, не имеет ни права, ни морального основания заставлять замолчать справедливые протесты против него.

Граждане имеют полное право стоять перед ним и выражать свой протест. Я говорю отсюда полицейским: он больше не будет министром внутренней безопасности. Ваша задача – не охранять министра. Ваша задача – по закону – охранять право на протест и израильскую демократию", – резюмировал Лапид.