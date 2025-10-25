x
25 октября 2025
25 октября 2025
Израиль

Столкновения возле Рамаллы: задержан подозреваемый в поджоге

время публикации: 25 октября 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 22:55
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция и силы безопасности задержали подозреваемого в поджоге зданий в деревне Махмас в районе Рамаллы.

Подозреваемый был задержан в тот момент, когда вышел из одного из зданий. Лицо подозреваемого было скрыто маской.

По утверждению палестинских арабов, здания были предумышленно подожжены поселенцами.

По сообщению полиции, речь идет о столкновениях между евреями и арабами. В результате столкновений, двое израильтян получили легкие ранения.

