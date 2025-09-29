x
Пресса

"Кан": помощник Бен-Гвира запретил изымать оружие у еврея, стрелявшего в камнеметателя

Расследование
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 29 сентября 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 15:29
Ханамэль Дорфман
Chaim Goldberg/Flash90

Помощник министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира Ханамэль Дорфман подозревается в том, что отдал полиции распоряжение не забирать оружие у еврея, который стрелял в араба в районе Хауары. Об этом сообщает новостная служба "Кан".

Речь идет об информации, полученной в результате изучения переписки Ханамэля Дорфмана: ранее СМИ сообщали, что полиции удалось взломать его телефон. Следствие располагает перепиской Дорфмана с руководителем полиции округа Иудея и Самария Моше Пинчи.

Пинчи проинформировал Дорфмана об инциденте со стрельбой: еврей ехал в своем автомобиле и в районе Хауары подвергся атаке камнями, в ответ он выстрелил в камнеметателя. В ответ Дорфман заявил, что речь идет о самообороне, и распорядился не изымать у стрелявшего оружие. Инцидент произошел 30 августа 2024 года.

