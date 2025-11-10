Министр обороны Кац подписал указ о назначении Итая Офира главным военным прокурором

Министр обороны Исраэль Кац подписал приказ о назначении адвоката Итая Офира на должность главного военного прокурора. Он вступит в должность 24 ноября и получит звание генерал-майора.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир приветствовал это назначение. "Адвокат Офир был кандидатом начальника генштаба на эту должность. Крайне важно назначение главного военного прокурора из рядов боевых офицеров, имеющего к тому же богатый юридический опыт и хорошо знакомого как с боевыми так и с юридическими задачами", – заявил Замир.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на источники в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, глава правительства просил Каца не подписывать указ о назначении Офира. По сообщению "Кан", министр обороны проигнорировал эту просьбу главы правительства.

В окружении Каца заявляют, что никаких просьб об отмене назначения со стороны премьер-министра не поступало.

Ранее телеканал "Кешет" сообщал, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступал против назначения адвоката Итая Офира главным военным прокурором.

Вскоре после того, как министр обороны Исраэль Кац объявил о своем решении, Яир Нетаниягу потребовал отменить назначение. Нетаниягу-младший заявлял, что это назначение произведено "из сердца юридической хунты". Он назвал Офира "выпускником фонда Вакснера", который долгие годы работал в одном офисе с юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой. Кроме того, он напомнил, что Айелет Шакед в бытность министром юстиции назначила жену Офира, Ронит Офир, судьей, и она выносила решения в пользу лидеров противников юридической реформы и "капланистов".

Возможно решение Исраэля Каца утвердить Итая Офира в должность главного военного прокурора продиктовано желанием главы оборонного ведомства продемонстрировать противникам этого кадрового назначения, в том числе приближенным премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что решение окончательное.