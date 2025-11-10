x
Израиль

Биньямин Нетаниягу принял в Иерусалиме Джареда Кушнера

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 ноября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 12:43
Биньямин Нетаниягу принял в Иерусалиме Джареда Кушнера
Фото: Хаим Цах/GPO

В понедельник, 10 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем офисе в Иерусалиме встретился с Джаредом Кушнером – специальным посланником президента США Дональда Трампа и его зятем.

Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Сегодня, 10 ноября, ожидается прибытие Стива Виткоффа.

Прибытие советников президента США в Израиль свидетельствует о намерении США перейти к реализации второго этапа плана Трампа, отмечает "Кан".

Джаред Кушнер и Стив Виткофф находились в Израиле в конце октября, они присутствовали на открытии Штаба по координации действий США и Израиля в Кирьят-Гате.

Израиль
