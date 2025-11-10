x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прокуратура Израиля просит суд конфисковать 50 судов "флотилии Сумуда"

Суд
Прокуратура
Акции протеста
время публикации: 10 ноября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 10:34
Прокуратура Израиля просит суд конфисковать 50 судов "флотилии Сумуда"
Jamal Awad/Flash90

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы необычное ходатайство о пожизненной конфискации 50 иностранных судов, которые пытались прорвать морскую блокаду Газы в рамках акции "флотилии Сумуда". В материалах прокуратуры утверждается, что некоторые суда принадлежали террористической организации ХАМАС.

По версии прокуратуры, требование опирается на международное право, позволяющее задерживать суда, пытавшиеся нарушить морскую блокаду, и на полномочия суда выносить постановления об их конфискации.

По данным прокуратуры, ХАМАС осуществлял финансирование, координацию между международными организациями, закупку судов через подставную компанию.

Заявленный "гуманитарный груз" оказался менее 5 тонн суммарно – примерно четверть от обычного заполнения одной грузовой машины. Прокуратура заявляет, что целью организаторов были прорыв блокады и провокация в медиапространстве, а не доставка помощи.

Прокуратура отмечает: есть сведения о планах сформировать еще одну подобную "флотилию". Решение о пожизненной конфискации судов может охладить пыл организаторов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Более 170 активистов "флотилии Сумуда", включая Тунберг, депортированы из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2025

МИД Израиля: "Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг – наглая ложь"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Среди задержанных участников "флотилии Сумуда" десятки американцев, в их числе ветераны армии США