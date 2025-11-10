Прокуратура Израиля просит суд конфисковать 50 судов "флотилии Сумуда"

Прокуратура подала в окружной суд Хайфы необычное ходатайство о пожизненной конфискации 50 иностранных судов, которые пытались прорвать морскую блокаду Газы в рамках акции "флотилии Сумуда". В материалах прокуратуры утверждается, что некоторые суда принадлежали террористической организации ХАМАС.

По версии прокуратуры, требование опирается на международное право, позволяющее задерживать суда, пытавшиеся нарушить морскую блокаду, и на полномочия суда выносить постановления об их конфискации.

По данным прокуратуры, ХАМАС осуществлял финансирование, координацию между международными организациями, закупку судов через подставную компанию.

Заявленный "гуманитарный груз" оказался менее 5 тонн суммарно – примерно четверть от обычного заполнения одной грузовой машины. Прокуратура заявляет, что целью организаторов были прорыв блокады и провокация в медиапространстве, а не доставка помощи.

Прокуратура отмечает: есть сведения о планах сформировать еще одну подобную "флотилию". Решение о пожизненной конфискации судов может охладить пыл организаторов.