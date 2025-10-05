МИД Израиля: "Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг – наглая ложь"

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на публикации в СМИ и соцсетях о якобы грубом обращении после задержания со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.

"Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд – наглая ложь. Все юридические права задержанных полностью соблюдаются. Любопытно, что сама Грета и другие задержанные отказались ускорить свою депортацию и настаивали на продлении пребывания под стражей. Грета также не подавала израильским властям никаких жалоб на эти нелепые и беспочвенные обвинения – потому что ничего подобного не происходило", – сказано в комментарии израильского МИДа.

Ранее британская Guardian со ссылкой на переписку министерства иностранных дел Швеции с людьми из близкого окружения Тунберг заявила, что представитель посольства Швеции встречался с Гретой, и что она сообщила об обезвоживании и недостаточном питании, а также о сыпи, вызванной, по всей видимости, клопами. Там же со ссылкой на одного из задержанных говорится, что Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали, кроме того просили подписать некий документ, который не был переведен.

Часть задержанных участников "флотилии Сумуда" уже депортирована из Израиля в Турцию. Другие вскоре будут депортированы в Европу. Всего было задержано около 500 участников акции.

Акция "глобальная флотилия Сумуда" стартовала 1 сентября из Барселоны. Суда достигли побережья Туниса, затем – Сицилии, Крита, и были перехвачены в ночь на 2 октября в восточном Средиземноморье по мере приближения к морской границе Израиля.

Пропалестинские активисты заявляли, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требовали обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

МИД Израиля указывал на связи организаторов "флотилии" с террористической группировкой ХАМАС.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляли, что жители Газы голодают.

Это была четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.