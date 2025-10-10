ЦАХАЛ опубликовал экстренное сообщение для жителей сектора Газы: разрешения и запреты

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал экстренное сообщение для жителей сектора Газы, разъясняющее правила поведения в условиях вступившего в силу в полдень прекращения огня. "Прошу учесть, чтобы избежать столкновений и недопонимания", – сказано в начале этого сообщения.

Эдраи подчеркивает, что в соответствии с условиями соглашения войска ЦАХАЛа остаются размещенными в определенных районах сектора Газы, и приближаться к израильским войскам в этой зоне категорически запрещено. "Приближение к войскам подвергает вас опасности", – сказано в сообщении.

Передвижение с юга на север сектора разрешено по дороге аль-Рашид и по дороге Салах ад-Дин.

В северной части сектора Газы запрещено приближаться к районам Бейт-Ханун, Бейт-Лахия, Шуджайя и к местам сосредоточения израильских войск. В южной части сектора опасно приближаться к КПП "Рафиах", району Филадельфийского коридора и ко всем местам сосредоточения израильских войск.

Выход в море в ближайшие дни запрещен: опасно заниматься рыболовством, дайвингом и купанием.

Категорически запрещено приближаться к израильской территории и к буферной зоне. Начинать движение в вышеназванные районы до официального уведомления о разрешении опасно для жизни.