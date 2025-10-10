ЦАХАЛ: в Газе вступил в силу режим прекращения огня

ЦАХАЛ заявляет, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 10 октября 2025 года.

"По состоянию на 12:00 силы ЦАХАЛа заняли позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня и возвращением заложников. Силы Южного округа развернуты в этом районе и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

В ночь на 10 октября правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАСом, на первой фазе реализации которой ожидается возвращение всех заложников. Соглашение было утверждено большинством голосов, но далеко не всеми. "Против" голосовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и все министры от его партии "Оцма Иегудит", министр финансов Бецалель Смотрич и министры от его партии "Ционут Датит", за исключением министра по делам алии и интеграции Офира Софера, который проголосовал "за".

Расписание реализации сделки

Считалось, что сделка вступит в силу через 24 часа после ее утверждения правительством Израиля. Но, судя по заявлению ЦАХАЛа, это произошло примерно через 11 часов.

Далее, в течение 24 часов после "нулевого часа" планируется вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора. Этот процесс уже идет (с ночи на 10 октября).

В течение 72 часов после "нулевого часа" ожидается освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем (вероятно, в течение нескольких недель) будут переданы тела 28 погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе. Официальное название этой операции "Возвращение в пределы свои".

Действия ЦАХАЛа

Утром 9 октября ЦАХАЛ опубликовал заявление о подготовке к реализации первой фазы соглашения об условиях прекращения огня в Газе. В заявлении сказано: "В соответствии с указаниями политического руководства и оценкой обстановки ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения. В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания. Силы ЦАХАЛа по-прежнему развернуты в районе (сектора Газы) и готовы к любому оперативному развитию событий".

Вывод сил ЦАХАЛа из сектора начинается с вывода логистических подразделений, действовавших в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2". Армия обороны Израиля сокращает численность сил в секторе Газы. Начиная со следующей недели, будут демобилизованы тысячи резервистов.

Фактически, после отвода сил ЦАХАЛа, значительная часть сектора Газы вновь переходит под контроль ХАМАСа. Однако ЦАХАЛ продолжает контролировать буферную зону на территории сектора вдоль границ, включая "филадельфийский коридор" на юге.

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу дать решительный отпор ХАМАСу в секторе Газы в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия. С начальником генштаба Эялем Замиром согласовано, что эта директива действительна в течение всего промежуточного периода до вступления в силу соглашения о прекращении огня. "Обеспечение безопасности солдат ЦАХАЛа – наша главная задача в сложившейся ситуации", – заявил Кац. Высокопоставленные представители ЦАХАЛа разъясняют: даже после вступления в силу режима прекращения огня и прекращения военных действий в Газе многие подразделения по-прежнему будут оставаться в секторе, на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛа. В случае необходимости ЦАХАЛ будет устранять угрозы.