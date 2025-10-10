Силы ЦАХАЛа завершили трехдневную антитеррористическую операцию в Самарии

Силы ЦАХАЛа совместно со службой общей безопасности и пограничной полицией завершили трехдневную антитеррористическую операцию в Самарии.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе операции были задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности, осуществлены обыски в десятках подозрительных зданий и конфисковано оружие.

Также в районе деревни Аль-Аруб, к северу от Хеврона, был задержан подозреваемый в планировании теракта против израильтян, допрошены более 50 подозреваемых. Кроме того, задержаны двое боевиков, бросавших камни в израильтян на перекрестке Ткоа.