ЦАХАЛ уничтожил военное здание с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 10 октября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 18:53
В пятницу, 10 октября, силами резервистов из 300-й бригады было уничтожено здание, где находилось оружие террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.
Следуя разведывательным данным, бойцы осмотрели здание перед его уничтожением и конфисковали обнаруженное в нем оружие.
Деятельность террористической организации "Хизбалла" в этом здании представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.