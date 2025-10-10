ЦАХАЛ уничтожил военное здание с оружием "Хизбаллы" на юге Ливана

В пятницу, 10 октября, силами резервистов из 300-й бригады было уничтожено здание, где находилось оружие террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

Следуя разведывательным данным, бойцы осмотрели здание перед его уничтожением и конфисковали обнаруженное в нем оружие.

Деятельность террористической организации "Хизбалла" в этом здании представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.