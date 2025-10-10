x
В Катане взорван дом террориста, участвовавшего в убийстве шести израильтян в Иерусалиме

время публикации: 10 октября 2025 г., 05:37 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 05:45
В Катане взорван дом террориста, участвовавшего в убийстве шести израильтян в Иерусалиме
В ночь на 10 октября силы ЦАХАЛа в деревне Катана взорвали дом террориста Мухаммада Басама Тахи – одного из участников нападения 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где были убиты шесть израильтян.

Террорист, как и его сообщник Мутана Умар, был студентом университета "Бир Зейт".

Дом Мутаны Умара в Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима, был взорван в ночь на 27 сентября.

В результате теракта погибли Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).

