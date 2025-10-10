Правительство Израиля утвердило сделку по Газе

"Правительство Израиля утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших", – объявила канцелярия премье-министра Биньямина Нетаниягу.

Соглашение, которое приведет к прекращению боевых действий в Газе и освобождению заложников, было утверждено большинством голосов, но далеко не всеми. "Против" голосовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и все министры от его партии "Оцма Иегудит", министр финансов Бецалель Смотрич и министры от его партии "Ционут Датит", за исключением министра по делам алии и интеграции Офира Софера, который проголосовал "за".

Незадолго до формального утверждения сделки Нетаниягу на заседании правительства, посвященном утверждению плана освобождения заложников, в котором приняли участие специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер, заявил: "Наступил решающий момент. Последние два года мы сражались за достижение целей войны, и одна из центральных – возвращение всех заложников, и живых, и погибших. И мы вот-вот сделаем это. Мы не смогли бы этого достичь без исключительной помощи президента Трампа и его команды – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Они работали без устали вместе с Роном и его, нашей командой. Эти усилия, а также мужество наших солдат, вошедших в Газу, создали комбинированное военное и дипломатическое давление, которое изолировало ХАМАС. Я считаю, что именно это привело нас к этой точке. Хочу лично поблагодарить вас обоих, Стив и Джаред. Это были долгие часы, вы работали круглосуточно, но не просто работали – вы вкладывались и разумом, и сердцем. Мы знаем, это все ради блага Израиля и Соединенных Штатов, ради блага порядочных людей и ради тех семей, которые наконец-то смогут воссоединиться со своими любимыми. Благодарю вас и от их имени, и от имени народа Израиля".

В ходе заседания правительства министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, неоднократно заявлявший о том, что он проголосует против сделки с ХАМАСом, задал представителям Дональда Трампа вопрос: стали бы они заключать сделку с Адольфом Гитлером?Бен-Гвир подчеркнул, что в списке палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки, присутствуют террористы, совершившие чудовищные преступления против израильского народа – убийцы младенцев и насильники женщин. "Господа, в США вы никогда бы не освободили подобных людей, – подчеркнул министр национальной безопасности. – Я высоко ценю вашу тяжелую работу и помощь Израилю, но давайте будем честны – вы лично не поддержали бы такую сделку. Вы говорите об экономических соглашениях и о мире? С ХАМАСом мир невозможен, они хотят только убивать нас".

В ответ на это Стивен Виткофф рассказал историю о том, что его сын Эндрю в 22-летнем возрасте умер от передозировки, и Виткофф "хотел убить семью того, кто дал ему дозу". "Но когда я пришел в суд и увидел родителей этого человека, они были охвачены стыдом и просили прощения. И я простил их", – поделился Виткофф.

"В этом и есть разница, – ответил Бен-Гвир. – Те, кто убивал нас 7 октября, не просят прощения. Их семьи гордятся этим. Они хотят убивать евреев, и они будут это делать".

Расписание реализации сделки

Сделка вступает в силу через 24 часа после ее утверждения правительством Израиля.

Далее, в течение 24 часов после "нулевого часа" планируется вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после "нулевого часа" ожидается освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем (вероятно, в течение нескольких недель) будут переданы тела 28 погибших заложников.

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе. Официальное название этой операции "Возвращение в пределы свои".

Действия ЦАХАЛа

Утром 9 октября ЦАХАЛ опубликовал заявление о подготовке к реализации первой фазы соглашения об условиях прекращения огня в Газе. В заявлении сказано: "В соответствии с указаниями политического руководства и оценкой обстановки ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения. В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания. Силы ЦАХАЛа по-прежнему развернуты в районе (сектора Газы) и готовы к любому оперативному развитию событий".

Вывод сил ЦАХАЛа из сектора начинается с вывода логистических подразделений, действовавших в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2". Армия обороны Израиля сокращает численность сил в секторе Газы. Начиная со следующей недели, будут демобилизованы тысячи резервистов.

Фактически, после отвода сил ЦАХАЛа, значительная часть сектора Газы вновь переходит под контроль ХАМАСа. Однако ЦАХАЛ продолжает контролировать буферную зону на территории сектора вдоль границ, включая "филадельфийский коридор" на юге.

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛу дать решительный отпор ХАМАСу в секторе Газы в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия. С начальником генштаба Эялем Замиром согласовано, что эта директива действительна в течение всего промежуточного периода до вступления в силу соглашения о прекращении огня. "Обеспечение безопасности солдат ЦАХАЛа – наша главная задача в сложившейся ситуации", – заявил Кац. Высокопоставленные представители ЦАХАЛа разъясняют: даже после вступления в силу режима прекращения огня и прекращения военных действий в Газе многие подразделения по-прежнему будут оставаться в секторе, на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛа. В случае необходимости ЦАХАЛ будет устранять угрозы.