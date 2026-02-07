x
07 февраля 2026
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2026
|
07 февраля 2026
|
последняя новость: 22:33
07 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне проиграли литовцам и вылетели во Вторую группу

Теннис
время публикации: 07 февраля 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 19:42
Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне проиграли литовцам и вылетели во Вторую группу
AP Photo/Dar Yasin

В Нетании завершился матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса Израиль - Литва. Израильтяне проиграли 1:3.

Отметим, что международные теннисные матчи проходили в Израиле после длительного перерыва, связанного с войной с террористической группировкой ХАМАС.

В парном матче израильтяне Даниэль Цукерман и Офек Шиманов победили Эдаса Бутвиласа и Вилиуса Гаубаса 7:6, 6:3.

Амит Валес проиграл Вилиусу Гаубасу 1:6, 6:3, 2:6.

Сборная Израиля вылетела во вторую мировую группу.

Следующий матч израильтяне проведут в сентябре.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Теннис. Кубок Дэвиса вернулся в Израиль. Израильтяне проигрывают литовцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2026

Теннис. Умер известный тренер Владимир Камельзон
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2026

Финал Открытого чемпионата Австралии. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Елена Рыбакина