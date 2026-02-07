Теннис. Кубок Дэвиса. Израильтяне проиграли литовцам и вылетели во Вторую группу
время публикации: 07 февраля 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 19:42
В Нетании завершился матч Первой мировой группы Кубка Дэвиса Израиль - Литва. Израильтяне проиграли 1:3.
Отметим, что международные теннисные матчи проходили в Израиле после длительного перерыва, связанного с войной с террористической группировкой ХАМАС.
В парном матче израильтяне Даниэль Цукерман и Офек Шиманов победили Эдаса Бутвиласа и Вилиуса Гаубаса 7:6, 6:3.
Амит Валес проиграл Вилиусу Гаубасу 1:6, 6:3, 2:6.
Сборная Израиля вылетела во вторую мировую группу.
Следующий матч израильтяне проведут в сентябре.
