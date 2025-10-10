x
Израиль

На севере Газы погиб старший сержант Михаэль Нахмани

время публикации: 10 октября 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 06:20
На севере Газы погиб старший сержант Михаэль Нахмани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере сектора Газы погиб старший сержант резерва Михаэль Мордехай Нахмани, 26 лет, из Димоны, отвечавший за технику и техническое обслуживание в 614-м инженерно-саперном батальоне.

Судя по имеющимся данным, боец был застрелен снайпером ХАМАСа на окраине района Шати, на западе города Газа, во время начала вывода сил ЦАХАЛа из этого района 9 октября.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 914 военнослужащих ЦАХАЛа.

