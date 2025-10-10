Бойцы 162-й дивизии завершили перегруппировку в секторе Газы

Командир 162-й дивизии бойцам дивизии обратился к бойцам, сказав: "Благодаря вам в ближайшие дни мы увидим трогательные картины возвращения наших похищенных соотечественников домой, в объятия своих семей. Благодаря вам, военнослужащие срочной службы и резервисты, я знаю, что впереди у нас дни надежды и сплоченности".

Бойцы 162-й дивизии завершили перегруппировку и переоценку оперативной обстановки в секторе Газы.

162-я дивизия действовала в секторе Газы с начала войны. Погибли 282 бойца, около 6200 бойцов были ранены, из них около 5300 восстановились и вернулись к участию в боевых действиях.