Опубликованы имена 250 террористов, которых Израиль освобождает в рамках сделки с ХАМАСом

В соответствии с решением правительства, утвердившим сделку по освобождению удерживаемых террористами в секторе Газы заложников в обмен на палестинских заключенных, и в соответствии с требованиями израильского законодательства, министерство юстиции опубликовало список заключенных, которые будут освобождены в обмен на заложников.

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db. Помимо имени и возраста заключенных, в нем указаны принадлежность их к той или иной террористической организации, номера уголовных дел и статьи уголовного кодекса, за которые палестинцы отбывают тюремные сроки. Кроме того, указано, будет ли конкретный заключенный депортирован на территорию Иудеи и Самарии, или же он будет депортирован за пределы Израиля.

В сообщении министерства юстиции подчеркивается, что ведомство не составляло список, а лишь публикует его. В 2014 году были внесены поправки в закон, регулирующий освобождение заключенных, отбывающих наказание в связи с преступлениями против безопасности государства. Вследствие этих поправок процедура освобождения осуществляется постановлением правительства, а не через помилование.

И хотя закон о защите потерпевших от преступлений не применяется в полной мере в данных обстоятельствах, министерство юстиции опубликовало список заключенных и задержанных, включенных в сделку: пострадавшие от их преступлений могут подать апелляцию.