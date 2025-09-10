x
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Израиль

Подозрение на "ЧП в области безопасности": автомобильные пробки на КПП в Гуш-Эционе

время публикации: 10 сентября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 19:07
Подозрение на "ЧП в области безопасности": автомобильные пробки на КПП в Гуш-Эционе
Nasser Ishtayeh/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что полиция проверяет сообщения о "чрезвычайном происшествии в области безопасности в Гуш-Эционе".

На КПП "Меарот", "Бейтар" и "Мазмория" и в квартале Хомат-Шмуэль проводится тщательная проверка транспортных средств, на КПП в сторону Гуш-Эциона образовались пробки. Блокпосты в направлении Иерусалима работают в обычном режиме.

В сообщении радиостанции отмечалось, что полиция и силы безопасности не получали сообщений о пострадавших.

В ответ на запросы журналистов из пресс-службы полиции ответили, что значительные силы полиции и пограничной полиции были размещены по всему Иерусалиму, включая КПП на въездах в город, после получения единичного сообщения о подозрительном автомобиле, внутри которого находился человек, возможно, "попавший в беду". В сообщении отмечается, что сигнал был единичным.

