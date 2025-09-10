ВВС ЦАХАЛа завершили третью волну атак на цели в городе Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении третьей волны атак на объекты инфраструктуры ХАМАСа в городе Газа. Удары наносились ВВС ЦАХАЛа на основе данных разведки.

Было поражено более 360 объектов с использованием десятков летательных аппаратов.

Во время первой волны атак удары наносились в квартале Дардж-Туфах. Целями стали наблюдательные пункты и позиции снайперов, внутренний следственный изолятор ХАМАСа, а также шахты тоннелей, находящиеся под жилыми зданиями.

Во время второй и третьей волн удары наносились по целям в кварталах Дардж-Туфах и Аль-Фуркан. Целями атаки были подземный пункт ХАМАСа, где велась подготовка к атакам на силы ЦАХАЛа, мастерская по производству РПГ и минометных снарядов, а также склад вооружений.

Военные подчеркнули, что перед нанесением ударов были предприняты меры для того, чтобы максимально снизить вероятность ущерба для гражданского населения.