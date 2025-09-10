В Тубасе взорван дом террористов из клана Дарагмэ

В ночь на 10 сентября в Тубасе израильскими военными был взорван дом террористов Ахмада и Мухаммада Дарагмэ. Соответствующий приказ был подписан в июле.

Мухаммад Дарагмэ совершил 4 февраля 2025 года нападение на военную базу около деревни Тайясир (восточная Самария). Тогда погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим", и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года, из Эйн а-Нацива, из 8211-го батальона бригады "Эфраим". Были тяжело ранены двое бойцов-резервистов из 8211-го батальона, есть шестеро получили легкие ранения.

Боевик Мухаммад Дарагмэ из Тубаса был братом Ахмада Дарагмэ – одного из командиров боевиков "Батальона Тубаса" ("Исламский джихад"), который был ликвидирован ЦАХАЛом в феврале 2024 года. Многие представители клана Дарагмэ являются боевиками этой группировки, Ахмад был не единственным родственником Мухаммада, убитым израильскими военными за последние полтора года.