x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 06:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 06:24
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тубасе взорван дом террористов из клана Дарагмэ

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 10 сентября 2025 г., 05:34 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 05:43
В Тубасе взорван дом террористов из клана Дарагмэ
Соцсети

В ночь на 10 сентября в Тубасе израильскими военными был взорван дом террористов Ахмада и Мухаммада Дарагмэ. Соответствующий приказ был подписан в июле.

Мухаммад Дарагмэ совершил 4 февраля 2025 года нападение на военную базу около деревни Тайясир (восточная Самария). Тогда погибли старшина резерва Офер Юнг, 39 лет, из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим", и старшина резерва Авраам Цви (Цвика) Фридман, 43 года, из Эйн а-Нацива, из 8211-го батальона бригады "Эфраим". Были тяжело ранены двое бойцов-резервистов из 8211-го батальона, есть шестеро получили легкие ранения.

Боевик Мухаммад Дарагмэ из Тубаса был братом Ахмада Дарагмэ – одного из командиров боевиков "Батальона Тубаса" ("Исламский джихад"), который был ликвидирован ЦАХАЛом в феврале 2024 года. Многие представители клана Дарагмэ являются боевиками этой группировки, Ахмад был не единственным родственником Мухаммада, убитым израильскими военными за последние полтора года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2025

Подписаны приказы о разрушении домов четырех террористов-убийц
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Подтверждена личность террориста, совершившего нападение на военную базу в восточной Самарии