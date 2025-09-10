"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ начинает регулярное оповещение жителей города Газа

В рамках новой военной операции "Колесницы Гидеона – 2" Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает регулярное оповещение жителей города Газа.

Предупреждения распространяются в виде аудиообращений, текстовых сообщений на мобильные телефоны и листовок, сбрасываемых с воздуха.

ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газы соблюдать инструкции, которые помогают обеспечить их безопасность, и избегать пребывания в районах, объявленных опасными.

Сегодня (как и вчера) ЦАХАЛ уведомил: "Всем жителям города Газа и всем, кто находится во всех его районах, от Старого города и Ат-Туффы на востоке и до моря на западе. Армия обороны полна решимости уничтожить ХАМАС и будет действовать в районе города Газа с интенсивно, как она действовала в различных частях сектора. В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь по "оси Ар-Рашид" в направлении гуманитарной зоны в Аль-Мауаси. Оставаться в этом районе крайне опасно". ЦАХАЛ также опубликовал номер мобильного телефона, по которому следует сообщать о попытках террористов ХАМАСа препятствовать эвакуации.