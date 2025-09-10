x
10 сентября 2025
Израиль

Закон о призыве: в "Яадут а-Тора" спорят об отношениях с коалицией

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
время публикации: 10 сентября 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 14:00
Закон о призыве: в "Яадут а-Тора" спорят об отношениях с коалицией
Chaim Goldberg/Flash90

В "Яадут а-Тора" намерены воздержаться при голосовании по расширению рамок бюджетного дефицита. Ожидается, что голосование состоится 10 сентября, и в партиях "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" продолжается обсуждение предстоящего голосования.

Как сообщает "Кешет", среди ашкеназских ультраортодоксов есть разногласия по поводу дальнейших шагов на фоне стагнации в продвижении закона о призыве. По мнению некоторых депутатов, необходимо голосовать против изменений бюджета и полностью прекратить контакты с коалицией. Более умеренная часть фракции считает, что нужно воздерживаться при голосовании.

В окружении главы "Дегель а-Тора" Моше Гафни не отреагировали на вопрос Newsru.co.il, как повлияет задержание дезертира-ультраортдокса в аэропорту "Бен-Гурион" на контакты "Яадут а-Тора" с коалицией.

Израиль
