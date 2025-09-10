x
10 сентября 2025
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

401-я бригада действует в районе Шейх Радуан

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 сентября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 10:00
401-я бригада действует в районе Шейх Радуан
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа (162-я дивизия) продолжают действовать на севере сектора Газы. В настоящее время танки этой бригады находятся на окраине района Шейх Радуан, в северной части города Газа.

Ранее 401-я бригада действовала в Джабалии. 8 сентября при выходе из зоны боевых действий бригада понесла тяжелые потери – в результате атаки с применением взрывного устройства погибли четверо военнослужащих, экипаж одного из танков 52-го батальона – лейтенант Матан Абрамовиц, старший сержант Ури Ламед, сержант Гади Коталь, сержант Амит Арье Регев.

Израиль
