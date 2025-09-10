x
10 сентября 2025
В Тель-Авиве в ходе обыска полиция обнаружила и конфисковала семь амстаффов

время публикации: 10 сентября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 08:22
Полиция сообщает, что в ходе обыска в доме подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков в районе Неве-Шарет, на севере Тель-Авива, помимо наркотических веществ были обнаружены семь собак породы амстафф (американский стаффордширский терьер).

В сообщении полиции сказано, что в доме "в ненадлежащих условиях" содержались три взрослых собаки породы амстафф, считающейся в Израиле опасной, а также четыре щенка.

21-летний хозяин квартиры был задержан для допроса.

Собаки были изъяты и переданы в местный приют.

