В Тель-Авиве в ходе обыска полиция обнаружила и конфисковала семь амстаффов
время публикации: 10 сентября 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 08:22
Полиция сообщает, что в ходе обыска в доме подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков в районе Неве-Шарет, на севере Тель-Авива, помимо наркотических веществ были обнаружены семь собак породы амстафф (американский стаффордширский терьер).
В сообщении полиции сказано, что в доме "в ненадлежащих условиях" содержались три взрослых собаки породы амстафф, считающейся в Израиле опасной, а также четыре щенка.
21-летний хозяин квартиры был задержан для допроса.
Собаки были изъяты и переданы в местный приют.