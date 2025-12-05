ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия с помощью дрона на границе с Иорданией
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 10:44
Армия обороны Израиля сообщила, что в зоне ответственности бригады "Йоав" была пресечена попытка контрабанды оружия через восточную границу (границу с Иорданией) с помощью беспилотника.
По данным военных, бойцы ЦАХАЛа оперативно отреагировали, сорвали попытку контрабанды, обнаружили и захватили дрон, который перевозил девять пистолетов и боеприпасы к ним.
Изъятое оружие передано полиции.