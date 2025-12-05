ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды оружия с помощью дрона на границе с Иорданией

x
05 декабря 2025
время публикации: 05 декабря 2025 г., 10:44
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля сообщила, что в зоне ответственности бригады "Йоав" была пресечена попытка контрабанды оружия через восточную границу (границу с Иорданией) с помощью беспилотника.

По данным военных, бойцы ЦАХАЛа оперативно отреагировали, сорвали попытку контрабанды, обнаружили и захватили дрон, который перевозил девять пистолетов и боеприпасы к ним.

Изъятое оружие передано полиции.

