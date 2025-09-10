Министр Кац: "Каждый, кто принимал участие в бойне 7 октября, понесет ответственность"

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал операцию "Огненная вершина" в Катаре.

"Военная концепция нашей страны очевидна – длинная рука Израиля будет действовать против наших врагов, где бы они не находились. Нет места, где они могли бы укрыться", – сказал он.

"Каждый, кто принимал участие в бойне 7 октября, понесет ответственность, каждый, кто действует против Израиля, получит удар", – заявил Кац.

"Если убийцы и насильники ХАМАСа не примут условий Израиля по завершению войны, в первую очередь освобождение заложников и разоружение террористов – они будут уничтожены, а Газа будет разрушена", – резюмировал Кац.