Елизавета Цуркова, после двух с половиной лет плена в Ираке, вернулась в Израиль

Елизавета Цуркова, гражданка Израиля и России, освобожденная после двух с половиной лет плена в Ираке, вернулась в Израиль. По информации "Кан-11", она была доставлена с Кипра на военном самолете.

Из аэропорта "Бен Гурион", где она встретилась со своими близкими, ее доставили в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, где она пройдет тщательные проверки и получит необходимую медицинскую помощь. Она будет находиться в том же отделении, в котором проходили обследование израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа.

Ливанские источники сообщили, что в обмен на Цуркову были освобождены ливанские и иракские граждане, в том числе "офицер военно-морских сил "Хизбаллы" Имад Ахмаз.

9 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что израильтянка Елизавета Цуркова освобождена из плена и находится в американском посольстве в Ираке. "Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой "Катаиб Хизбалла" (боевое крыло "Хизбаллы"), и теперь она находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток. Я буду всегда бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно", – написал президент США.

Источник в Иерусалиме сообщил радиостанции "Кан Бет", что США уведомили Израиль об освобождении Цурковой за полчаса до публикации сообщения Трампом.

Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написания доктората.

В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой. В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракских "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

В ноябре 2023 года иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорит на иврите, ее речь переводится на арабский язык. В частности, она заявляет, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминает о войне в секторе Газы. Слова, которые произносит заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

По данным арабских СМИ, Цуркову с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла". Издание "Аль-Араби аль-Джадид" писало весной 2024 года, что ее перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". "Аль-Араби аль-Джадид" цитировало заявление анонимного представителя министерства внутренних дел Ирака: "В ходе специального расследования судьбы похищенной израильтянки Елизаветы Цурковой в конечном итоге выяснилось, что ее перевели за пределы Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками, что указывает на то, что она жива и удерживается известной иракской группировкой... Несмотря на трудности, расследование продолжается". По словам этого чиновника, Цуркова находилась на тот момент в провинции Бабиль, в центре Ирака.