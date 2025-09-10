Освобожденная в Ираке Елизавета Суркова пройдет лечение в больнице "Шиба"

Елизавета Цуркова, освобожденная после почти трех лет плена в Ираке, пройдет тщательные медицинские проверки и лечение в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере – по той же схеме, которую израильские врачи уже отработали в ходе приема удерживаемых ХАМАСом заложников.

Ожидается, что она прибудет в Израиль около полудня, в больницу ее доставят военным вертолетом – также по схеме, принятой в отношении освобожденных террористами.

В медицинском центре "Шиба" Елизавета Цуркова воссоединится со своей семьей, которую она не видела все время плена. Продолжительность пребывания освобожденной заложницы в больнице зависит от ее физического и психологического состояния.

Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу официально подтвердил освобождение в Ираке израильтянки Елизаветы Цурковой. "Вчера была освобождена заложница Елизавета Цуркова, гражданка Израиля, похищенная в марте 2023 года в Ираке. Благодаря работе команды под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая продолжалась долгие месяцы и потребовала огромных усилий, нам удалось добиться ее освобождения. Вчера вечером я поговорил с ее сестрами – Авиталь и Эммой, и сказал им, что весь народ Израиля рад снова видеть ее дома. Мы будем бороться мужественно и решительно, пока не вернем домой всех наших заложников – и живых, и погибших".

9 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social, что израильтянка Елизавета Цуркова, также имеющая гражданство России, освобождена из плена и находится в американском посольстве в Ираке. "Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой "Катаиб Хизбалла" (боевое крыло "Хизбаллы"), и теперь она находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток. Я буду всегда бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно", – написал президент США.