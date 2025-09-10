"Кан-11": Елизавета Цуркова, освобожденная из плена в Ираке, прилетит в Израиль рейсом с Кипра

По информации телеканала "Кан-11", в 21:10 рейсом с Кипра в Израиль прилетит Елизавета Цуркова, гражданка Израиля и России, освобожденная после почти трех лет плена в Ираке.

Из аэропорта она будет доставлена в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, где пройдет тщательные медицинские проверки и лечение. Она будет находиться в том же отделении, в котором проходили обследование израильтяне, освобожденные из плена ХАМАСа.

В медицинском центре "Шиба" Елизавета Цуркова воссоединится со своей семьей, которую она не видела все время плена. Продолжительность пребывания освобожденной заложницы в больнице зависит от ее физического и психологического состояния.