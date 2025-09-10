Нетаниягу опубликовал предупреждение для "Катара и всех стран, укрывающих террористов"
время публикации: 10 сентября 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 20:54
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сравнил операцию, проведенную Израилем в Дохе, с ликвидацией американским спецназом Усамы бин Ладена после терактов 11 сентября.
В видео, опубликованном в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра в соцсети Х, Нетаниягу также обвиняет Катар в укрывательстве террористов. "Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы изгоните их, либо привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы", – заявляет Нетаниягу.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. pic.twitter.com/KDZcTXRsK0— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 10, 2025
Ссылки по теме