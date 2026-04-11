Минздрав Израиля: в больницах остаются 114 пострадавших в дни операции "Рычание льва"

С начала операции "Рычание льва" в больницы Израиля было доставлено 7644 пострадавших. Об этом вечером 11 апреля сообщила министерство здравоохранения Израиля.

На данный момент, госпитализированы 114 человек. Двое раненых в критическом состоянии, 13 – в тяжелом, 31 диагностированы как средней степени тяжести, состояние 68 легкое.