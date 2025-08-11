ДТП около Атлита, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 11 августа на 2-м шоссе около развязки Атлит столкнулись грузовик и автомобиль. В результате аварии пострадали четыре человека, один из них – 21-летний мужчина – в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.