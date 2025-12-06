Сверчки, как и другие насекомые, не могут отличить микропластик от еды

Для человека микропластик кажется крошечным – его размер составляет менее 5 миллиметров. Для насекомых же такие частицы могут быть сопоставимы с обычной пищей. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что сверчки охотно поедают полиэтиленовый микропластик, если размер его частицы позволяет проглотить ее. Работа указывает на то, что сверчки – и, вероятно, многие другие насекомые – не могут отличить пластик от настоящей еды.

Ранее было установлено, что потребление микропластика негативно сказывается на мелких животных, включая насекомых, улиток и дождевых червей. Частицы пластика размером от 1 микрометра (примерно ширина бактериальной клетки) до 5 мм попадают в окружающую среду из различных источников, таких как бытовой мусор или удобрения, содержащие микропластик. Из-за широкого диапазона размеров пластика остается неясным, как насекомые разных размеров реагируют на разные частицы. Сверчки относятся к "универсалам" – они едят практически все, что доступно, включая кусочки пластика. Поэтому ученые выбрали сверчков, чтобы изучить, как насекомые-универсалы взаимодействуют с пищей, загрязненной пластиком, по мере своего роста.

Сначала ученые предложили взрослым тропическим домовым сверчкам (Gryllodes sigillatus) выбор между чистым кормом и кормом, содержащим мелкие или крупные частицы пластика. Сверчки не отдавали предпочтение чистой пище и со временем начали поедать больше загрязненного корма. При этом, в отличие от некоторых других животных, потребление пластика, похоже, не замедляло их рост. Далее ученые изучали, какие размеры микропластика сверчки способны потреблять на протяжении семи недель. За это время тело сверчков увеличилось примерно в 25 раз, а вместе с ним вырос и размер рта. Исследователи отметили, что сверчки могли проглотить пластиковые частицы полностью только тогда, когда их рот становился достаточно большим.

Исследователи также обнаружили, что в процессе пищеварения сверчки способны дробить микропластик на более мелкие наночастицы, которые оказывают большее негативное воздействие на окружающую среду, чем крупные микрочастицы. Эта способность зависела от возраста и размера сверчков: у более крупных особей крупные частицы дробились меньше. По мнению авторов работы, результаты показывают, что сверчки не умеют различать пластик и настоящую еду. Кроме того, они дают понимание того, какую роль насекомые могут играть в переработке микропластика в природе, поедая его и превращая в более мелкие частицы.