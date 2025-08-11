x
11 августа 2025
11 августа 2025
Израиль

Самолет компании "Аркия", сообщивший о технических проблемах, успешно приземлился в "Бен-Гурионе"

время публикации: 11 августа 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 19:43
Самолет авиакомпании "Аркия", сообщивший о технических проблемах, успешно приземлился
Tomer Neuberg/Flash90

После четырех попыток зайти на посадку и раскрыть шасси, самолет авиакомпании "Аркия", совершавший рейс из Греции, успешно приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион".

Согласно сообщениям в СМИ, на борту самолета Airbus A320, совершавшего рейс IZ076 с Родоса, находились около 160 пассажиров.

После того, как экипаж сообщил наземным службам о технической проблеме, в аэропорту был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Рядом со взлетной полосой находились машины чрезвычайных служб. В воздух были подняты самолеты ВВС ЦАХАЛа.

