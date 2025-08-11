x
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
Израиль

Кац отдал распоряжение начать проверку работы радиостанции "Галей ЦАХАЛ"

СМИ
Исраэль Кац
время публикации: 11 августа 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 11:42
Кац отдал распоряжение начать проверку работы радиостанции "Галей ЦАХАЛ"
Tomer Neuberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац подписал распоряжение о порядке работы комиссии по проверке статуса радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Согласно решению министра, комиссию возглавит бывший командующий сухопутными войсками генерал-майор запаса Ифтах Рон-Таль.

Комиссия представит свои выводы и рекомендации в течение 50 дней.

По словам министра обороны, необходимо проверить, выполняет ли радиостанция свои функции в той форме, в которой они были определены в момент создания радиостанции. "Изначально планировалось, что она будет голосом солдат ЦАХАЛа. Сегодня она превратилась в арену, в том числе нападок на ЦАХАЛ и военнослужащих", – заявил Кац. По его словам, это делается с использованием армейских ресурсов и солдат срочной службы.

Израиль
