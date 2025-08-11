x
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спасены двое подростков на надувном матрасе, которых унесло от берега Кинерета

Мада
Кинерет
время публикации: 11 августа 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 18:51
Спасены двое подростков на надувном матрасе, которых унесло вглубь Кинерета
Пресс-служба МАДА

Спасательный катер службы скорой помощи "Маген Давид Адом" смог обнаружить и спасти двоих подростков в возрасте около 14 лет, которых унесло сильным ветром далеко от берега озера Кинерет после того, как надувной матрас, на котором они плыли, сдулся.

Сильный ветер не позволял подросткам вернуться самостоятельно к берегу, и их уносило все дальше. Медики и спасатели МАДА вышли на поиски на специальном катере интенсивной терапии, уже через несколько минут они обнаружили изможденных подростков.

Им сбросили спасательные круги и благополучно подняли на борт. Детей обследовали врачи, их состояние оказалось хорошим, и лечение или госпитализация не потребовались. Спасатели на катере-амбулансе вернули детей на берег к родителям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2024

Кинерет: молодой человек заплыл на надувном матрасе далеко от берега и пропал
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 мая 2023

Из-за сильного восточного ветра купание в озере Кинерет небезопасно
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 апреля 2023

Юношу унесло в море в районе одного из пляжей Кинерета
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 апреля 2023

В районе пляжа Курси на озере Кинерет ведутся поиски пропавшего юноши