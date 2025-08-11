Спасены двое подростков на надувном матрасе, которых унесло от берега Кинерета

Спасательный катер службы скорой помощи "Маген Давид Адом" смог обнаружить и спасти двоих подростков в возрасте около 14 лет, которых унесло сильным ветром далеко от берега озера Кинерет после того, как надувной матрас, на котором они плыли, сдулся.

Сильный ветер не позволял подросткам вернуться самостоятельно к берегу, и их уносило все дальше. Медики и спасатели МАДА вышли на поиски на специальном катере интенсивной терапии, уже через несколько минут они обнаружили изможденных подростков.

Им сбросили спасательные круги и благополучно подняли на борт. Детей обследовали врачи, их состояние оказалось хорошим, и лечение или госпитализация не потребовались. Спасатели на катере-амбулансе вернули детей на берег к родителям.