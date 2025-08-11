Разгром гнёзд террора в Иудее и Самарии. Видеокомментарий Давида Шарпа

Давид Шарп анализирует итоги масштабной операции ЦАХАЛа в трёх крупнейших лагерях беженцев Самарии – Дженине, Нур аш-Шамсе и Туль-Кареме, которые долгие годы оставались центрами террористической активности. После многолетних ограниченных рейдов и политических колебаний, армия перешла к более решительным действиям.

В рамках операции "Летний лагерь" впервые применили тактику, отработанную в Газе: лагеря были взяты под контроль, внутри прорубили 11 километров дорог, снесли 260 строений, разбив плотную застройку на кварталы. Это лишило боевиков возможности успешно обороняться и превентивно покидать позиции. Часть террористов ликвидировали, другие бежали. Уровень угрозы значительно снизился, и ЦАХАЛ намерен удерживать позиции минимум до конца года.

Отдельный блок комментария посвящён борьбе с контрабандой оружия из Иордании, в том числе иранского происхождения. По словам Шарпа, именно нелегальные поставки вооружили террористов "до зубов" и привели к гибели израильтян. Недавние учения Генштаба выявили проблемы в быстром реагировании на угрозы с восточной границы.

Аналитик подчеркивает: успехи в лагерях беженцев – лишь один эпизод в бесконечной войне с террором, где решительность и контроль территории дают ощутимый результат.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

